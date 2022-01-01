Вступил в силу указ Путина об увеличении численности Вооруженных сил

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Указ президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил вступил в силу 1 января. Общий штат российских войск по решению главы государства устанавливается в количестве 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре в ходе расширенного заседания коллегии МО предложил довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, а число контрактников увеличить до 695 тысяч человек. Шойгу обосновал это необходимостью гарантий выполнения задач по обеспечению безопасности.

Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих, — говорится в тексте указа.

Согласно указу президента, численность армии увеличивается на 137 тысяч военнослужащих. Прежде на постоянной службе в войсках РФ находились 1,013 млн военных.

Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил 25 августа 2022 года. На основе этих документов Минобороны формирует расходы на денежное содержание военнослужащих и зарплаты гражданского персонала. Средства на реализацию президентского указа планируется выделить из федерального бюджета.

Ранее политолог Александр Перенджиев назвал армию Китая самой многочисленной в мире. По его словам, в армии КНР состоит порядка трех-четырех миллионов солдат, а при необходимости количество военнослужащих могут увеличить до 50 млн человек. Однако эксперт указал, что серьезным недостатком китайской армии является отсутствие опыта ведения боевых действий.