Встреча Путина с новым кабмином: к чему президент призвал правительство

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с членами обновленного правительства РФ поздравил их с утверждением Госдумой и началом работы. К чему глава государства призвал кабмин?

О чем Путин говорил с новым кабмином

Первым свой краткий доклад на встрече представил премьер-министр Михаил Мишустин. Он наметил контуры работы нового правительства и обратил внимание собравшихся на необходимость разрешить в первую очередь финансовые вопросы. Премьер также назвал кабинет министров командой президента.

«Состав правительства в целом сохранился, был укреплен за счет губернаторского корпуса. Это тоже очень важно», — добавил Мишустин.

Путин в свою очередь подчеркнул, что правительство обязано для долгосрочного и уверенного развития страны действовать «в едином строю» с парламентом и регионами. Он также призвал новых министров серьезно относиться к реализации намеченных планов.

По словам главы государства, перед кабмином стоит много задач. Президент поручил правительству в короткие сроки сформировать в министерствах и ведомствах команду для уверенной и эффективной работы. Путин сообщил, что в ближайшее время кабмин должен определить источники финансирования поддерживающих программ.

«В ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса. Мы работали с вами над этим на протяжении почти всего предыдущего года — ну, как минимум шесть-восемь месяцев», — отметил президент.

Путин добавил, что 15 мая встретится с теми, кто не вошел в новый состав правительства РФ. Он намерен обсудить с ними дальнейшее место работы, чтобы на новых участках они могли бы применить свои опыт и навыки. Российский лидер уточнил, что предыдущий состав правительства получит государственные награды за достойную работу.

Кто вошел в новый состав кабмина РФ

Владимир Путин ранее подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства. Глава государства назначил на должности новых министров и вице-премьеров.

Как и в прошлом составе, в новом правительстве будет один первый вице-премьер и девять заместителей главы кабмина. Согласно указу Путина, Денис Мантуров стал первым зампредом правительства. Должности замглавы правительства заняли Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков оставили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров сохранил должность министра иностранных дел РФ. Главой Минюста назначили Константина Чуйченко. Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли. Экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Министерство спорта.

Кто стал новым главой ФТС

Михаил Мишустин своим распоряжением назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Ранее он занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Тува Валерий Пикалев

Валерий Пикалев родился в 1968 году, закончил Санкт-Петербургский университет МВД России и отслужил в армии. Позже он работал заместителем председателя по безопасности правительства Ленинградской области. В 2019 году Пикалев занял пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Известно также, что он контролировал выполнение обязательств города по восстановлению Мариуполя.

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