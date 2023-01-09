РИА Новости: встреча Путина с главами думских партий может пройти в феврале

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций может пройти в начале февраля, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

Начало февраля, — отметил собеседник.

По его словам, точную дату встречи объявят за неделю до мероприятия.

Ранее о необходимости такой встречи с главой государства говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он ссылался на коллег из других партий, которые тоже готовы встретиться с Путиным, чтобы обсудить итоги 2022 года. Последняя встреча президента с руководством Госдумы и главами фракций состоялась 7 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин в середине января посетит Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

В конце декабря Путин сообщил, что не состоявшееся в 2022 году послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023-го. По его словам, из-за большой динамики событий трудно зафиксировать конкретную дату проведения мероприятия.