«Встреча нужная и ожидаемая»: Песков о переговорах Путина и Пашиняна Песков назвал нужными и ожидаемыми предстоящие переговоры Путина с Пашиняном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые пройдут в Москве, ожидаемы и нужны обеим сторонам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, встреча лидеров двух стран запланирована в завершении рабочего дня 8 мая.

Продолжается весьма напряженный рабочий график у главы государства. Сегодня день главным образом посвящен тематике евразийской интеграции. <...> И в завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон, — сказал Песков.

Он добавил, что сегодня в Москве также пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета. Как отметил Песков, в расширенном составе на мероприятии будут присутствовать в качестве наблюдателей президент Кубы Мигель Диас-Каннель и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Ранее Пашинян заявил, что намерен обсудить с Путиным множество накопившихся проблем. По его словам, в частности, темой беседы станет вопрос об устранении негативных аспектов в дружественных отношениях между Арменией и Россией. Пашинян подчеркнул, что повестка в РФ очень обширная.