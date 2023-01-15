«Вставай, страна огромная»: в ГД оценили обещания Польши дать Киеву танки Генерал Гурулев: Россия жестко ответит на появление танков Leopard на своей территории

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard 2

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев заявил, что появление на российской территории немецких танков Leopard, обещанных украинской армии Польшей, является важным моментом в спецоперации. К этому следует относиться серьезно, хотя Россия ответит и не должна бояться такого вызова, отметил он в Telegram.

Появление немецких танков на российской территории — краеугольный камень [в спецоперации]. Как только сюда заедет Leopard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет. Британия поставит 12 танков Challenger-2, к этому надо серьезно отнестись, это против нас поставили, нас [хотят] убивать, — подчеркнул член комитета Госдумы по обороне.

Он добавил, что на Западе «ребята совсем обнаглели». По его мнению, «у них нет тормозов».

Ранее политолог Алексей Малинин заявил, что наращивание западными странами поставок вооружения на Украину подтверждает успех российских войск в ходе СВО. По его словам, именно так можно объяснить то, что Польша намерена передать Киеву танки Leopard. Эксперт подчеркнул, что у России есть средства противодействия новому вооружению ВСУ.