«Всех будут преследовать»: Цеков об аресте экс-главы Севастополя в Лондоне Цеков назвал поучительным арест экс-главы Севастополя Овсянникова в Лондоне

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Дмитрий Овсянников

Задержание экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне должно стать показательным и поучительным для всех, кто покинул Россию, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В беседе с РИА Новости он выразил мнение, что уехавшие деятели политики или культуры напрасно надеются на заграничную «тихую гавань».

Если информация о задержании достоверна, то случай с Овсянниковым показателен и поучителен. Всех наших культурных, политических деятелей, бывших чиновников и представителей бизнеса, решивших покинуть Россию и найти себе за границей, как говорится, тихую гавань, однозначно будут преследовать, — уточнил Цеков.

По словам политика, покинувшие Россию люди ошибаются, если думают, что за рубежом их ждут с «распростертыми объятьями». Цеков добавил, что

Ранее газета The Times сообщила, что 22 января бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне. По данным Управления по борьбе с преступностью, причиной стало дело о нарушении санкций.

Бывшего чиновника задержали в его доме в столице Великобритании. Мужчину обвиняют в нарушении рестрикций, отмывании денег и хранении «криминальных» средств. Рассмотрение дела Овсянникова Королевским судом Саутуорка назначено на 20 февраля.