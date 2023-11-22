«Всегда протягивали руку»: в ГД об «обязанности» России помочь людям в Газе Депутат Журова заявила, что Россия всегда помогала нуждающимся

Фото: t.me/mchs_official

Россия всегда протягивала руку тем, кто нуждается, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, в секторе Газа сейчас сложилась тяжелая ситуация и палестинцы нуждаются в гуманитарной помощи.

В секторе Газа по-прежнему ситуация тяжелая, в том числе и с оказанием гуманитарной помощи. Люди остаются без еды, воды и медикаментов, а мы умеем оказывать помощь. Россия в подобных случаях всегда протягивала руку помощи, и сейчас, когда власти наконец-то договорились о временном прекращении огня и готовы позволить вывезти оттуда людей, мы тем более обязаны оказать помощь. Особенно нашим гражданам, — заявила Журова.

Она добавила, что Россия всегда поддерживала нуждающихся, например в Сирии. В секторе Газа же надо уделить внимание отрядам медицинских работников, так как местные не справляются своими силами.

Ранее спецборт МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для Газы прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Отмечается, что груз передадут сотрудникам Египетского общества Красного Полумесяца. Гумпомощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.