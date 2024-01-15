«Здравый смысл производит эффект бомбы»: Пушков о заявлении Швейцарии об РФ Пушков: Швейцария сделала самоочевидное признание по конфликту на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Швейцария признала то, что не признать невозможно, говоря об отсутствии альтернативы участию России в урегулировании конфликта на Украине, написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, зарубежные СМИ подают заявление главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса, который признал «самоочевидное», почти как сенсацию, поскольку на Западе искажено само восприятие украинского кризиса.

Альтернативы участию России в урегулировании конфликта на Украине не существует, заявил глава МИД Швейцарии. Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы, — считает Пушков.

Как подчеркнул сенатор, «лихорадочная активность вокруг недостижимого урегулирования», которая основана на западных формулах, представляет собой лишь имитацию поисков решения украинского конфликта. По его словам, ведущие страны Запада могут продолжить делать вид, что не услышали признание МИД Швейцарии.

Инерция самообмана, как и упорное нежелание признать провал своей политики изоляции России, там исключительно сильны. Но в конечном счете признать очевидное все же придется, — высказался Пушков.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии заявил, что Россию необходимо привлечь к процессу мирного урегулирования кризиса на Украине. По мнению Кассиса, в противном случае решения конфликта достичь не удастся.