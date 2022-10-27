«Все время об этом думаю»: Путин о потерях во время СВО Путин заявил, что все время думает о потерях во время СВО на Украине

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что постоянно думает о потерях, которые страна несет во время специальной военной операции на Украине. Необходимость в проведении СВО глава государства назвал трагедией. Путин подчеркнул, что есть разные потери, например экономические. Однако все происходящее идет на пользу РФ и будущему страны.

Это связано с укреплением нашего суверенитета. И в первую очередь это связано с экономической сферой. Ведь еще недавно мы сами думали, что превращаемся в какую-то «полуколонию», что мы ничего не можем сделать без наших западных партнеров, — сказал политик.

Как заметил Путин, в РФ некоторые думали, что по щелчку все может развалиться, но ничего не развалилось.

Фундаментальные основания существования российской экономики и самой РФ оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал. Даже, может быть, мы сами, — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Запад воспринимает любую критику в свой адрес как «происки Кремля». Он назвал такой подход бредом, а также призвал оппонентов РФ «пошевелить мозгами» и перестать «сваливать» все на Москву.