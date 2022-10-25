«Все стены падают»: Песков о создании стены между Калининградом и Польшей Песков назвал глупым предложение о строительстве стены между Калининградом и Польшей

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Идея строительства стены на границе Польши и Калининградской области является глупостью, потому что эти стены оказываются недолговечны, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поводом для заявления стало предложение одного из польских чиновников построить стену на границе с анклавом России, чтобы избежать наплыва мигрантов, передает РИА Новости.

История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают, — сказал Песков.

Он добавил, что Россия при этом не может и не собирается мешать реализации подобных решений.

1 октября представитель польских спецслужб Станислав Зарин заявил, что страна завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Руководство Польши ранее заявило, что для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали, а также о планах оборудовать заградительный объект камерами видеонаблюдения в количестве 2,5 тысячи единиц.

До этого финское издание Demokraatti сообщило со ссылкой на данные пограничной службы Финляндии, что республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией. По данным издания, в течение двух-трех лет планируется оградить лишь 10–20% границы протяженностью 1300 км.