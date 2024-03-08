«Все равно надо побеждать»: Песков об ограничениях для параатлетов из РФ Песков назвал ограничения для российских паралимпийцев «очень плохими»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Ситуация с ограничением допуска российских паралимпийцев на Олимпиаду в Париже являются «очень плохой», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Несмотря на это, спортсмены из РФ должны все равно соревноваться и побеждать, передает его слова ТАСС.

Плохо, плохо. Очень плохо <...> Но все равно надо соревноваться и побеждать, — заявил Песков.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Двумя днями ранее Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии для российских спортсменов. Они смогут соревноваться только в нейтральном статусе под белым флагом. Им также запрещено присутствовать на церемониях закрытия и открытия Игр, а завоеванные медали не будут учитывать в зачетах.

Ранее также сообщалось, что атлеты из России лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже из-за пропуска этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Российские спортсмены могли попасть на Олимпийские игры — 2024 при успешном выступлении на соревнованиях. Помимо Баку, гимнасты также пропустили отбор в Каире и Котбусе. Заключительные соревнования пройдут в Дохе с 17 по 20 апреля.