«Все преодолеем»: Путин о стоящих перед Россией угрозах Путин заявил, что Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, заявил президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он подчеркнул, что вместе удастся преодолеть все сложности.

Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают, где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать, уверен, мы это все преодолеем, — сказал Путин.

Также президент отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми Россия столкнулась в последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП страны прибавил 3,6% и продолжает демонстрировать хорошие темпы, как показывает статистика первых месяцев текущего года.

По словам Путина, уровень безработицы в стране удерживается на уровне 3%, при этом трудоустроенность возросла, в том числе среди молодежи. Глава государства уточнил, что набрана положительная динамика, а показатели снизились даже в тех регионах, где она была исторически высокой.

Что касается пересмотра приватизации, то этого процесса в России нет, снова подчеркнул он. По его словам, изъятие ряда предприятий происходит при ущербе безопасности государства.