«Все пошло прахом»: Лавров рассказал, как Запад «потерял» Россию Лавров: Запад «потерял» Россию на данном историческом этапе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Запад «потерял» Россию на нынешнем историческом этапе. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT. Он подчеркнул, что международные отношения на отдельных направлениях остановлены на долгий период и произошло это уже давно.

Отношения между Западом и Российской Федерацией уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды. Не знаю, когда это все может измениться. На нынешнем историческом этапе Запад Россию «потерял». У меня нет в этом никаких сомнений, — сказал Лавров.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин излагал, как Россия пыталась наладить партнерские отношения, однако все «пошло прахом», поскольку страны Запада не были готовы к равноправному взаимодействию. Они видели в России «исключительно территорию, которую нужно осваивать и использовать», подчеркнул дипломат. Лавров указал, что в подобной модели задачей РФ было «обеспечивать дешевую нефть, газ и другие минеральные ресурсы» в обмен на «все, что необходимо для культурной жизни и автомобильной отрасли». Однако в настоящее время «все это позади», резюмировал министр.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Он добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что власти стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, однако среди них не все являются русофобами.