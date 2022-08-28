«Всё. Мы дождались»: Захарова оценила слова Жан-Пьер о фашистах в США Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о фашизме в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что «в американском обществе бушует фашизм», сославшись на представителей республиканцев. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»? Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами? — сыронизировала Захарова.

Поводом стали слова Карин Жан-Пьер о том, что президент США Джо Байден не стесняется своей оценки сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ним «за права американцев».

Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чём многие только догадывались, — в США бушует фашизм, — написала Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала планы ЕС по созданию миссии для тренировок солдат ВСУ подготовкой «баз для натаскивания нацистов». Высказывание дипломата стало ответом на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о намерении готовить украинских солдат за пределами Украины.