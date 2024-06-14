Замира Евтых

«Все было отвергнуто»: Путин об отношении Киева к Минским соглашениям Путин: Россия серьезно относилась к Минским соглашениям, но они были отвергнуты

14 июня 2024 в 13:34

Фото: Михаил Палинчак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин (в центре) во Дворце независимости в Минске, где проходили переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию кризиса на Украине