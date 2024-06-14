Россия со всей серьезностью относилась к Минским соглашениям, которые были заключены в 2015 году, но все ее инициативы были отвергнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии МИД РФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, диалог шел трудно, все попытки договориться с украинской стороной оказались провальными.
И они (переговоры в 2014 году. — NEWS.ru) начались с участием Киева и представителей республик Донбасса. При содействии России, Германии, Франции разговор шел трудно, но тем не менее по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто, — сказал он.
Путин также заявил, что народы России и Украины нашли бы способ справедливо урегулировать конфликт, но его причина заключается в авантюрной политике Запада. По его словам, события на Украине являются прямым результатом развития истории.
Глава государства отметил, что конфликт на Украине начала не Россия. По его словам, Киев дал старт боевым действиям, напав на Донецкую и Луганскую народные республики, которые решили объявить о своей независимости.