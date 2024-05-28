«Все будет спокойно»: губернатор Орловской области оценил арест советника Клычков: задержание Лежнева не повлияет на поставки гумпомощи бойцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арест советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, который два года доставлял гуманитарный груз на передовую линию специальной военной операции (СВО), не отразится на новых поставках российским военнослужащим. На 29 и 30 мая регион планирует новые грузы на СВО, рассказал в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Какое мое мнение может быть? Правоохранители занимаются, будут разбираться. С точки зрения моих возможностей получения информации, удивительно, что история двухлетней давности сегодня приобретает какие-то дополнительные обороты. <...> Уверен, что все будет беспристрастно, спокойно. <...> необходимо двигаться дальше, и мы уже на 29 и 30 [мая] запланировали доставку груза, который ребята будут получать, — сказал Клычков.

Кроме того, арестованный два года находился на передовой. Он два года добирался с гуманитарным грузом для российских бойцов до Бахмута и Артемовска, Авдеевки и Соледара. Губернатор подчеркнул, что уже перестраивается работа с региональными бизнесменами, чтобы не возникла заминка с доставкой гуманитарной помощи в зону СВО.

Лежнева отправили в Орел в изолятор временного содержания. Что конкретно ему вменяют, не уточняется. Задержание, что известно, связано с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. По его данным, в 2022-м в рамках расследования у чиновника уже проходили обыски, на него также дал показания осужденный по этому делу гендиректор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов.