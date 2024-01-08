ВС России запустили «Кинжалы» по целям на Украине МО: ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России утром 8 января нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что при ударах в том числе использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.

Военные добавили, что ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, ВС России поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Утром 8 января украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Кривом Роге, подконтрольной Киеву части Запорожья, Харькове и Харьковской области. Также звуки взрывов слышали в Хмельницкой области недалеко от Староконстантинова, где расположен военный аэродром, а также близ Шепетовки, в районе которого сформирован крупный транспортный узел Украины.

В начале января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что по Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данным канала, очевидцы заметили в небе девять самолетов МиГ-31.