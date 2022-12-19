ВС России запретил гендиректорам компаний премировать самих себя

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Верховный суд России дал разъяснение относительно премий генеральным директорам компаний. ВС РФ подчеркнул, что руководители компании не могут поощрять себя самостоятельно.

Генеральный директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но не в отношении самого себя. Иное приводило бы к конфликту интересов, — говорится в определении Верховного суда.

В этой связи решения о денежном поощрении является компетенцией общего собрания участников общества или, в отдельных случаях, совета директоров.

Кроме того, гендиректора, самостоятельно премировавшего себя, можно обязать возместить убытки, причиненные юрлицу на основании статьи 53.1 Гражданского кодекса. В ней не сказано об ответственности за это прямым текстом, однак «такое поведение само по себе нарушает интересы общества (его участников), не отвечая критерию (требованию) добросовестного ведения дел общества», отметили в коллегии ВС.

Ранее правительство расширило список премий в области музыкального искусства, которые освобождаются от НДФЛ. Помимо этого, налогообложению теперь не подлежат некоторые премии за выдающиеся достижения в областях науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.