ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении МО: ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении и отразили там семь контратак украинских войск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Противник в результате боестолкновений потерял порядка 100 бойцов. Кроме того, ВС России уничтожили четыре бронемашины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Буковель-AD».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции <...> Противник потерял до 100 военнослужащих, — говорится в свежей сводке.

Военнослужащие ВС России также улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и один танк. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу М777 производства США, самоходку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ потеряли примерно 180 военнослужащих, на Херсонском — около 30. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 180 солдат. В районе села Новодонецкое войска России отбили атаку украинских штурмовиков.

За последние сутки ПВО России отразила 77 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника: по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два были сбиты над Липецкой областью. По данным ведомства, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00.