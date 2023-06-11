ВС России за сутки уничтожили три Leopard и британский Stormer в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные за сутки уничтожили три немецких танка Leopard и британский ЗРК Stormer на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также за сутки ВСУ потеряли около 500 солдат в зоне спецоперации.

Общие потери ВСУ на данных направлениях (на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком. — NEWS.ru) за сутки: свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США, — сказал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в районе населенного пункта Новомлынск на Купянском направлении и в районе Торского на Краснолиманском направлении.

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и уничтожили восемь беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

По словам Конашенкова, ВКС России поразили скопления живой силы и техники в районе Времевского выступа. Под удар попали 1-я бригада президента Украины, 110-я бригада теробороны, 72-я механизированная и 1-я танковая бригады ВСУ близ сел Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелые бои с ВСУ. Он отметил, что украинская армия пытается окружить подразделения на Времевском выступе и наносит удары по флангам.

По его словам, ВСУ вынуждают российских бойцов покинуть село Нескучное и отойти на заранее подготовленные позиции. Рогов отметил, что в начале крупномасштабного наступления ВСУ удалось ненадолго зайти в село, но их выбили оттуда встречным контрударом.