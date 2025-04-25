ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и ряд групповых ударов

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов по целям на Украине за минувшую неделю, следует из сводки Министерства обороны РФ. Отмечается, что среди пораженных российскими войсками объектов есть военные аэродромы и предприятия военно-промышленного комплекса страны.

С 19 по 25 апреля 2025 года ВС РФ нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, — сказано в сообщении.

Помимо вышеперечисленного, от ударов ВС РФ пострадали места производства и хранения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений украинских войск, в том числе иностранных наемников, добавили в ведомстве.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие точным ударом по военным объектам в Киеве уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты. По его словам, также удалось разрушить пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные наемники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.