ВС России взяли под контроль населенный пункт в ДНР Минобороны: бойцы ВС России взяли под контроль село Андреевка в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. В операции по взятию села участвовали бойцы Южной группировки войск, пояснили в ведомстве.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

22 мая подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. В Минобороны РФ сообщали о нанесении поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка.

До этого подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил об улучшении положения российской армии на Донецком направлении. По его словам, военные закрепились на новых позициях между Красным и Клещеевкой. Минобороны России данную информацию не комментировало.

18 мая сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. На данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника.