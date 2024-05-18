ВС России взяли под контроль еще одно село под Харьковом Минобороны: ВС России взяли под контроль село Старица в Харьковской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, на данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области, — уточнили в МО.

В ведомстве рассказали, что на данном направлении украинская армия потеряла до 150 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

В свою очередь бойцы российской группировки войск «Запад» смогли занять выгодные рубежи в районе Луганской Народной Республики. Здесь украинская армия потеряла до 270 человек, американскую 155 мм гаубицу М777, артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы Д-20 и две ББМ.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко выразил мнение, что Вооруженные силы России будут использовать тактику времен Великой Отечественной войны для взятия Харькова, штурмовать город не будут. По его словам, во время ВОВ город окружили, оставив небольшой коридор. Тимошенко считает, что в нынешнем конфликте российская армия применит похожую тактику. Он подчеркнул, что резервы ВСУ перебрасывают на защиту украинской столицы, из-за чего оборона Харькова слабеет.