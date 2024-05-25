ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР Минобороны: ВС России взяли под контроль Архангельское в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за успех данной операции отвечают бойцы подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики, — сказали в МО.

Министерство добавило, что на этом участке проведения СВО противник потерял до 410 человек. Кроме того, ВС РФ поразили технику ВСУ, включая пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация» и американскую гаубицу М102.

Также подразделения группировки войск «Север» продолжают двигаться вглубь обороны ВСУ, отметили в ведомстве. Так, здесь российские бойцы отразили две контратаки в районе Волчанска и Глубокого (Харьковская область). Противник потерял на данном направлении до 220 бойцов.