ВС России взяли населенный пункт Двуречье в ДНР

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречье в Донецкой Народной Республике, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате операции погибли более 50 украинских военных, а также были уничтожены семь единиц военной техники.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях были убиты около 135 бойцов ВСУ, а также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, один самолет Су-24, один вертолет Ми-8, пять бронебойных машин, одна боевая машина пехоты, пять пикапов, два автомобиля, три гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, одна гаубица «Акация», две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 и 14 беспилотников.

Накануне Конашенков заявил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка на Донецком направлении, а также населенный пункт Лобковое в Запорожской области.