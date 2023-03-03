ВС России уничтожили за сутки свыше 600 солдат ВСУ Минобороны России: авиация ВКС РФ сбила в ДНР украинский самолет Су-24

Фото: МО РФ

Авиация ВКС РФ сбила в ДНР в районе города Красноармейск украинский самолет Су-24, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. ВС РФ также ликвидировали за сутки свыше 600 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации. Также российская армия уничтожила три БМП, одну гаубицу и 18 украинских беспилотников.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, — указано в сообщении.

2 марта Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики были уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, группировки российских войск «Юг» и «Центр» ведут активные действия на Донецком и Краснолиманском направлениях.

Кроме того, в районе Краматорска уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Также за сутки были сбиты украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР и штурмовик Су-25 в Херсонской области, в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе населенного пункта Бровары в Киевской области. Кроме того, в районе Хмельницкого под удар попал оперативный центр спецопераций «Запад».