ВС России уничтожили за сутки около 500 солдат ВСУ МО РФ: российские военные поразили позиции морпехов и спецназа Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные атаковали места дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. ВС РФ также ликвидировали за сутки около 500 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации.

В районе населенного пункта Глухое <...> поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, — говорится в сообщении.

ВС РФ также уничтожили более 10 машин бронетехники, артиллерийскую установку «Krab» польского производства, установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20, восемь беспилотных летательных аппаратов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области был сбит украинский самолет Су-25. Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики также уничтожены самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

24 февраля МО РФ сообщило, что Вооруженные силы России за сутки ликвидировали около 560 солдат ВСУ. Также российские военные уничтожили две боевых машины РСЗО «Град», четыре РСЗО «Ураган», три гаубицы Д-20, четыре Д-30, две «Мста-Б» и одну гаубицу «Гвоздика».