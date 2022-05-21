ВКС России уничтожили хранилище с топливом для ВСУ в районе Одессы

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ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по хранилищу с топливом «Одесского припортового завода», сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что уничтоженные запасы горючего предназначались для бронетехники украинских националистов.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Одессы уничтожены хранилища с топливом на «Одесском припортовом заводе». Горючее было предназначено для бронетехники украинских националистов, — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись работы реактивной системы залпового огня «Град» на Украине. На кадрах видно, как российская установка наносит удары по позициям украинских военных подразделений.

Российское Минобороны также опубликовало кадры выхода последних бойцов формирования «Азов» с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся военных и проверяют наличие татуировок.