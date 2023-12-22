ВС России уничтожили свыше 60 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За минувшие сутки украинские войска потеряли до 65 солдат на Южно-Донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Восток» ВС России Александр Гордеев. Кроме того, российскими военными были уничтожены свыше десяти долговременных огневых точек противника, а также один танк.

Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь». Помимо этого, противник за сутки потерял 12 долговременных огневых точек и до 65 боевиков убитыми и ранеными, — цитирует агентство Гордеева.

Он добавил, что подразделения группировки «Восток» нанесли поражение двум бригадам ВСУ у Катериновки и Новомихайловки. В результате были уничтожены танк и более 10 украинских военных.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал потери украинской армии с начала военной операции на Украине. По его словам, ВСУ потеряли свыше 380 тысяч военнослужащих. Он отметил, что с начала летнего контрнаступления украинская армия потеряла 159 тысяч бойцов.