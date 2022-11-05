ВС России уничтожили станцию ЗРК С-300 ВСУ в Херсонской области

Фото: МО РФ

В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области ВС России смогли уничтожить украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, сообщили в Минобороны РФ. В районе населенного пункта Белогорка удалось ликвидировать ракетный комплекс «Бук-М1».

В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, — указано в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит самолет МиГ-29, а в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики уничтожен вертолет ВСУ Ми-8. За сутки в воздухе поражены девять беспилотных летательных аппаратов противника.

5 ноября также стало известно, что российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Всего было уничтожено 400 украинских военных, четыре танка, две боевые машины пехоты, 10 бронеавтомобилей и 16 автомобилей различного назначения.