ВС России уничтожили высокоточным снарядами склады ВСУ с западными ракетами Минобороны: ВС России высокоточным оружием уничтожили места хранения ракетного вооружения ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по складам ракет украинских войск, в том числе зарубежного производства, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что цели удара были достигнуты — все назначенные объекты поражены. Конашенков добавил, что удары наносились с воздуха.

Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства, — сказал он.

Он указал, что за сутки на Положском тактическом направлении, а также на Донецком, Купянском и Красно-лиманском направлениях были ликвидированы 340 украинских военнослужащих.

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Вместе с тем, на вышеуказанных направлениях были уничтожены самоходные установки «Гвоздика» и Krab, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Кроме того, ВСУ потеряли ряд бронеавтомобилей, БМП, пикапы и пять танков.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли 40 бойцов, четыре автомобиля и артиллерийскую установку американского производства М777.

Генерал-лейтенант также отметил, что за сутки российские системы ПВО перехватили четыре ракеты «Точка-У», а также 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM американского производства.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины снизили темп наступления. По его словам, в настоящее время украинские войска заняты перегруппировкой. Вместе с тем он отметил, что у ВСУ еще остались силы для ведения контрнаступления.