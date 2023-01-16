ВС России уничтожили склад вооружения и ангар с военной техникой ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ вблизи населенного пункта Лиман Донецкой Народной Республики, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также, по его словам, был разбит ангар с украинской военной техникой неподалеку от населенного пункта Катериновка в Запорожской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, — сказал Конашенков.

Кроме этого, ВС РФ уничтожили гаубицы ВСУ 2А36 «Гиацинт-Б», Д-30, 2А65 «Мста-Б», 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика», а также РСЗО «Град» и три РЛС AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50.

Также всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях в зоне СВО были убиты более 185 бойцов ВСУ.

Ранее военкор Андрей Руденко поделился кадрами уничтожения внедорожника ВСУ российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор». По его словам, в момент удара в машине находился командир украинского подразделения вместе с другими военнослужащими. На кадрах видно, как на припаркованный внедорожник падает снаряд, после этого на месте удара разлетаются осколки.