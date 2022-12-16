ВС России уничтожили склад с артиллерийским вооружением ВСУ в Харькове Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с артиллерийским вооружением ВСУ в Харькове

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ВС России поразили склад с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в Харькове, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Российские войска также уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Военные ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР.

В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, — говорится в сообщении.

ВС РФ также нанесли упреждающие удары на Южнодонецком направлении и пресекли там попытки атак ВСУ. Всего за прошедшие сутки было ликвидировано более 160 украинских бойцов.

В ведомстве добавили, что ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93-х районах.

15 декабря Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили украинский военный самолет МиГ-29 в небе над населенным пунктом Яблоневка Донецкой Народной Республики. Также, по его словам, был сбит вертолет ВСУ Ми-8 вблизи населенного пункта Николаевка в ДНР.

Также он сообщил, что российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Купянске Харьковской области, Тягинке Херсонской области и Орехове Запорожской области.