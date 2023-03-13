ВС России уничтожили около 440 солдат ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные Силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили около 440 солдат ВСУ, сообщает Минобороны. Кроме того, ликвидированы беспилотники, РСЗО, противорадиолокационная ракета и зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов <..> Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM», — говорится в сообщении.

Также уничтожено 21 автомобиль, четыре пикапа, две боевые бронированные машины, три танка, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20 и Д-30 и две самоходные гаубицы «Акация».

Ранее морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку украинской ДРГ в зоне спецоперации. Местонахождение противника определили по данным разведки. Атака диверсантов ВСУ была сорвана огнем из противотанкового ракетного комплекса, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв».

12 марта в сводке Минобороны сообщалось о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на Купянском направлении.