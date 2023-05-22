ВС России уничтожили наблюдательные посты ВСУ под Купянском Минобороны: ВС России на Купянском направлении уничтожили наблюдательные посты ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об уничтожении на Купянском направлении пяти наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Результативные удары по противнику нанесли российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов, отметил он в беседе с РИА Новости.

В ходе боевых действий на Купянском направлении расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что огнем из пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-С» также уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20. Кроме того, противник потерял три беспилотника разведки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая российские силы нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. Под огнем также оказались украинские склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.

В результате ударов нарушено снабжение ВСУ, а также подготовка и формирование резервов украинских войск.