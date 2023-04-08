ВС России уничтожили контрбатарейную станцию США под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35

Российский военный истребитель Су-35 уничтожил американскую контрбатарейную станцию ВСУ вблизи населенного пункта Песчаное в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Кроме этого, ВС РФ смогли сбить беспилотник «Фурия» вблизи населенного пункта Берестовое.

Истребитель Су-35 авиационной управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства в районе населенного пункта Песчаное. <...> Расчет ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА «Фурия» в районе населенного пункта Берестовое, — говорится в сообщении ведомства.

Суммарно в результате действий ВС России на Купянском направлении в зоне СВО ликвидированы около 20 украинских солдат, также были уничтожены пять единиц техники, включая один грузовик с боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что под Луганском в районе населенного пункта Стельмаховка и в Харьковской области в населенных пунктах Двуречная, Першотравневое и Синьковка пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.