ВС России уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы РФ

Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. На Купянском направлении в результате ударов по подразделениям ВСУ ликвидированы свыше 40 украинских военных, три бронемашины и три пикапа.

Кроме того, в районах Волчанска в Харьковской области и Серебрянки Донецкой Народной Республики ВС России уничтожили две украинские боевые машины РСЗО «Град». У железнодорожной станции Дружковка в ДНР российские войска нанесли ракетные и авиаудары по скоплению техники украинских войск: ВСУ потеряли две пусковые установки американских РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, свыше 800 реактивных снарядов и шесть автомобилей. Потери противника в живой силе, по данным ведомства, составили до 120 человек.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области и ДНР были ликвидированы шесть украинских диверсионных групп. Кроме того, при отражении атак на Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях ВС России уничтожили около 350 украинских военных.

1 января в Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Под обстрел попали предприятия, в которых изготавливаются ударные БПЛА. Кроме того, ВС РФ поразили стоянки хранения и места запуска беспилотников противника.