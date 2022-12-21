ВС России уничтожили два ангара с иностранным вооружением ВСУ

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Российские военные уничтожили два ангара с иностранным вооружением ВСУ в ДНР и Запорожье, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также в Харьковской и Запорожской областях поражены два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии.

В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, — сказал Конашенков.

Кроме того, ВС России уничтожили самоходную огневую установку ЗРК Бук-М1 и РЛС П-18 в Херсонской области, РЛС С-300 в ДНР, три американские артсистемы М-777 в ДНР и Запорожье и боевую машину РСЗО «Град» в ДНР.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые господствующие высоты. ВСУ при этом, по его словам, потеряли около 80 военнослужащих, танк и еще семь единиц боевой техники.

Кроме того, согласно сведениям Минобороны, российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, ликвидировав около 220 украинских военных.