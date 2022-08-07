ВС России уничтожили до 130 военных ударом по пункту ВСУ в Артемовске МО России: до 130 военных уничтожены ударом по пункту ВСУ в Артемовске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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ВС России уничтожили до 130 военных ВСУ ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Также отмечается, что более 100 националистов были ликвидированы на территории ТЭЦ-3 в Харькове, поражены две батареи гаубиц «Гиацинт».

Российские вооруженные силы уничтожили до 130 военных ВСУ ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске в ДНР. Высокоточными ракетами уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ в ДНР и поразили 2 батареи гаубиц «Гиацинт» противника, — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало в соцсетях видео, в котором демонстрируется вооружение, захваченное в ходе боевых действий на Изюмском направлении. Большинство трофеев составляют образцы оружия, переданного ВСУ странами Запада.

Накануне Минобороны сообщило, что в результате удара по населенному пункту Выводово Днепропетровской области Украины было уничтожено более 80 иностранных наемников. Там располагался опорный пункт иностранного легиона.