ВС России уничтожили четвертый танк Abrams в зоне СВО

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили в зоне СВО четвертый американский танк Abrams, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. По данным ведомства, боевую машину ВСУ подбили на Авдеевском направлении.

В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды, — сообщило Минобороны РФ.

Российским разведчикам удалось добраться до пораженной техники и осмотреть ее, отметили в ведомстве. Военные извлекли все необходимые образцы для дальнейшего изучения.