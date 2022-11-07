ВС России уничтожили более 300 бойцов ВСУ в ходе спецоперации

Фото: МО РФ

Российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском, Купянском, Краснолиманском направлениях, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за сутки в этих районах было уничтожено около 330 украинских военных, еще до 130 бойцов ранены. Также разбиты пять танков, 18 боевых бронированных машин и 23 автомобиля.

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия. <...> На Краснолиманском направлении противник предпринимал попытки наступать. <...> На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ. <...> Противник отброшен на исходные позиции, — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ в ДНР уничтожили самоходную установку комплекса «Бук-М1» и радиолокационную станцию комплекса С-300, в Запорожской области — два склада ракетно-артиллерийского вооружения и еще одну радиолокационную станцию комплекса С-300, в Николаевской области — хранилище топлива для военной техники ВСУ, а в Харьковской, Херсонской областях и в ДНР поразили семь пунктов управления ВСУ.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные сбили вертолет Ми-8, шесть беспилотников и перехватили 14 снарядов для РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области и ДНР.

6 ноября РИА Новости сообщали, что артиллеристы Южного военного округа ВС РФ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. По замаскированным позициям украинской армии удары наносились в том числе из установок 2А65 «Мста-Б».