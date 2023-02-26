Российские военные уничтожили базу ВСУ по ремонту военной техники в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили базу по ремонту военной техники ВСУ в районе села Старорайское в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

ВС России уничтожили базу по ремонту вооружений и военной техники ВСУ у села Старорайское в ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также за прошедшие сутки вооруженные силы страны уничтожили в зоне СВО вертолет Ми-8, семь БПЛА, три гаубицы Д-30, несколько бронированных машин и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. По сведениям ведомства, были ликвидированы более 400 солдат ВСУ на различных направлениях в зоне спецоперации.

В районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ, — говорится в сообщении.

25 февраля стало известно, что ВС РФ ликвидировали за сутки около 500 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации. Также российские военные уничтожили более 10 машин бронетехники, артиллерийскую установку Krab польского производства, установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20, восемь беспилотных летательных аппаратов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинской армии.