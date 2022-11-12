ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области

Фото: Lance Cpl. Davin Tenbusch/Keystone Press Agency/Global Look Press

М777

Российские военные в Харьковской области подавили батарею американских артиллерийских систем М777 и две радиолокационные станции (РЛС) — AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, за сутки ВС России также ликвидировали склады боеприпасов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях и поразили четыре пункта управления ВСУ в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, — сказал Конашенков.

Он добавил, что авиация ВКС РФ в районе населенного пункта Ясная Поляна Запорожской области сбила вертолет Ми-8 ВСУ, шесть беспилотников в ДНР и Запорожье, а также перехватила три снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области и ДНР.

Ранее Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300. В районе населенного пункта Белогорка удалось ликвидировать ракетный комплекс «Бук-М1», добавил представитель Минобороны РФ.