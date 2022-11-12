ВС России уничтожили 85 иностранных наемников на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

ВС России уничтожили 85 иностранных наемников на Южно-Донецком направлении при попытке противника остановить наступление российских войск, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, российские военнослужащие также пресекли атаки ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях, уничтожив почти 360 украинских военных.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожены более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, — сказал Конашенков.

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что наемники из 40 стран мира воюют на стороне ВСУ на линии боестолкновения в регионе. По его словам, в местах боевых действий наемных бойцов представлено больше, чем самих украинских солдат.

Ранее Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили до ста наемников из США, Великобритании и Польши в районе Красного Лимана. По его словам, ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, а также в Харьковской области и ликвидировали около 570 украинских военнослужащих.