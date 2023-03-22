Вооруженные силы России уничтожили за сутки порядка 500 украинских военных, сообщил в ежедневном брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Наибольшая часть потерь ВСУ — на Донецком направлении. По данным Минобороны, там погибли около трехсот украинских военнослужащих.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20, — рапортует ведомство.