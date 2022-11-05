ВС России уничтожили 400 бойцов ВСУ в ходе спецоперации

Фото: МО РФ

Российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском, Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Всего было уничтожено 400 украинских военных, четыре танка, две боевые машины пехоты, 10 бронеавтомобилей и 16 автомобилей различного назначения.

На Купянском направлении противник предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ. На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР. На Николаево-Криворожском направлении противник атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово, — сказал Конашенков.

4 ноября российские военные уничтожили цеха по изготовлению ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове. По словам Конашенкова, также ВСУ потеряли более 300 человек на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Накануне Конашенков сообщил, что две роты иностранных наемников совершили попытку атаки на позиции ВС РФ на Купянском направлении в ЛНР. По его сведениям, российские военнослужащие отразили нападение ВСУ, ликвидировав 130 человек личного состава и семь единиц техники.