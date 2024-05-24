ВС России ударили «Искандером» по командному пункту и технике ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западной группировки войск поразил командный пункт и скопление техники ВСУ в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что расчеты ОТРК Западной группировки войск способны наносить огромный ущерб противнику, находясь за десятки километров от линии боевого соприкосновения.

Расчет ОТРК «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по командному пункту и скоплению военной техники подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Командир батареи с позывным Дон рассказал, что целями расчетов ОТРК, которые находятся на боевом дежурстве круглосуточно, являются командные пункты и узлы связи, как наземные, так и подземные, а также системы ПВО противника и авиация на аэродромах.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции.

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