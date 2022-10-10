ВС России сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

Фото: МО Украины

На Краснолиманском направлении все попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец у пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР были сорваны артиллерией ВС РФ, сообщили в Минобороны России. Также было остановлено украинское наступление на на Николаево-криворожском направлении. ВСУ за сутки потеряли там более 60 солдат и девять танков.

На Краснолиманском направлении украинские подразделения безуспешно пытались форсировать реку Жеребец у пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР, сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все их попытки навести переправы через реку были сорваны, — сообщает ведомство.

Кроме того, Минобороны России доложило о достижении результатов массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По данным МО РФ, поражены все намеченные цели.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.