ВС России сорвали планы ВСУ сгруппироваться под Херсонской областью Минобороны: ВС РФ сорвали попытку сосредоточения бойцов ВСУ в Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Вооруженные силы РФ в результате ударов по колонне ВСУ в районе Новой Каменки Херсонской области сорвали попытку сосредоточения бойцов ВСУ, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он добавил, что удары также были нанесены по пяти колоннам украинских военных, боевой технике и артиллерии на огневых позициях в районах населенных пунктов Черновое, Нововоскресенское и Петропавловка под Херсоном.

В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что украинские потери на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Вместе с тем уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американские гаубицы М777 и четыре автомобиля.

7 октября Минобороны сообщало, что украинские силы предприняли попытку наступления в направлении населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области, но ВС РФ отразили атаки и отбросили противников на исходные позиции.