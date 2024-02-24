Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Российские системы ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Ясеневое и Селидово, расположенных в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ в свежей сводке. Кроме того, за сутки средства ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM и нейтрализовали 92 беспилотника.

Сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. <...> В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 92 украинских БПЛА, — говорится в сообщении.

На Южно-Донецком направлении противник за сутки потерял до 125 солдат, на Купянском направлении российские военные отразили три атаки ВСУ, потери в рядах армии Украины в результате этой атаки составили 55 человек. На Авдеевском направлении погибли 425 украинских солдат.

Вместе с тем ВС России улучшили свои позиции на переднем крае на Донецком направлении. В ходе боестолкновений ВСУ потеряли 395 военнослужащих. Минобороны также сообщает, что российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск вручил государственные награды участникам спецоперации. Во время вручения он поблагодарил военных за образцовое выполнение задач. Вручая ордена Мужества и медали «За отвагу», министр подчеркнул, что эти награды далеко не последние.